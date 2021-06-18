У Путина нет изменений в графике из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

График президента России Владимира Путина не меняется из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он указал, что Путин не планирует поездку в Белоруссию 22 июня. О других мероприятиях Кремль сообщит своевременно, добавил Песков.

"Что касается каких-то изменений в графике президента — пока никаких изменений нет, президент активно работает", — сказал представитель Кремля.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее договорились о высадке деревьев в Брестской крепости в память о ее защитниках. Мероприятие планировалось провести 22 июня.