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Сотрудники ГБР устроили обыски в здании минюста Украины

Политика
/ Обновлено: 18 июня 2021 12:36 95

Сотрудники ГБР устроили обыски в здании минюста Украины
facebook.com / Національна поліція України

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски в министерстве юстиции страны, заявил глава ведомства Денис Малюська на встрече с журналистами.

Причины обысков пока неизвестны. Следственные мероприятия проходят в здании на левом берегу Днепра. Речь идет об офисе Антирейдерской комиссии. Информации о задержании чиновников пока нет.

Украинские СМИ пишут, что в стране каждый год происходят порядка четырехсот рейдерских захватов. В большинстве уголовных дел фигурируют "черные" регистраторы, которые имеют доступ к базам минюста Украины. Правоохранители устанавливают, как работают незаконные мошеннические схемы.

#украина #минюст #обыски
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