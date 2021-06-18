Сотрудники ГБР устроили обыски в здании минюста Украины

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски в министерстве юстиции страны, заявил глава ведомства Денис Малюська на встрече с журналистами.

Причины обысков пока неизвестны. Следственные мероприятия проходят в здании на левом берегу Днепра. Речь идет об офисе Антирейдерской комиссии. Информации о задержании чиновников пока нет.

Украинские СМИ пишут, что в стране каждый год происходят порядка четырехсот рейдерских захватов. В большинстве уголовных дел фигурируют "черные" регистраторы, которые имеют доступ к базам минюста Украины. Правоохранители устанавливают, как работают незаконные мошеннические схемы.