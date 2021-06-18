Во Владимире скорая привезла пациента к зданию правительства из-за нехватки коек

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Во Владимире бригада скорой помощи привезла пациента с подозрением на COVID-19 к зданию администрации Владимирской области из-за нехватки мест в местных больницах, сообщает издание «7×7».

По данным СМИ, больного отказались принимать во всех местных больницах, оборудованных для лечения коронавируса, ссылаясь на нехватку мест. Ситуация была критической: у пациента отказало одно легкое, он не мог самостоятельно дышать.

Тогда автомобиль скорой приехал к зданию областного правительства со включенными мигалками, где простоял 20 минут. После этого место для пациента оперативно нашлось в городе Муроме, который, правда, находится в 130 км от Владимира.

«Ситуация, когда у пациента сатурация 50, на кислороде, дай бог, 80, у него низкое давление, но во Владимире и во Владимирской области нет свободных реанимационных коек для нашего пациента. Зато по телевизору все прекрасно», — рассказала фельдшер бригады скорой помощи и активистка профсоюза медработников «Действие» Анна Митюкова.

wikipedia.org / Presidential Press and Information Office / kremlin.ru

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин после этого инцидента поручил провести проверку в медицинских учреждениях. Он заявил, что виновные будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

От бригады скорой помощи потребовали написать объяснительные. Однако, как рассказала Митюкова, никаких проблем не возникло для смелой бригады, так как руководство станции скорой положительно оценило поступок сотрудников, а объяснительные, по ее словам, были написаны, чтобы «не было проблем».

Ранее стало известно, что Минобороны России разрабатывает жевательную резинку от COVID-19.