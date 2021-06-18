Глава МИД Украины Кулеба обвинил Запад в бездействии

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад в коррупции и отсутствии реформ ищет предлоги для бездействия. Такое мнение дипломат озвучил в эфире телеканала «1+1».

«Я очень против и откровенно говорю с нашими партнерами, когда они пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать», — подчеркнул Кулеба.

При этом глава МИД считает, что коррупцию в стране нужно искоренить, но не для «международных инициатив», а для внутреннего благополучия и экономического процветания Украины.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделала все необходимое для получения Плана действий членства (ПДЧ) в НАТО. Однако глава США Джо Байден сказал, что Киеву надо сначала решить коррупционные проблемы, а потом уже рассчитывать на получение ПДЧ.