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«Черный день календаря»: Байден отпраздновал отмену рабства в США

Европа и США
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«Черный день календаря»: Байден отпраздновал отмену рабства в США
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В Соединенных Штатах стало на один праздник больше. Президент Джозеф Байден официально утвердил «День национальной независимости» (National Independence Day) и объявил его выходным для всех американцев.

В этом году праздник выпал на субботу, поэтому выходной перенесли на пятницу, 18 июня. Стоя перед конгрессменами в Белом доме, демократ произнес пламенную речь о тяжелой доле цветного населения США, оперируя тезисами из древних религиозных писаний.

«Это день, о смысле которого говорит нам псалом: "Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость" [псалтирь 29:6]. 19 июня знаменует собой как долгую, тяжелую ночь рабства и порабощения, так и обещание более светлого утра. Этот день, на мой взгляд, значит очень много и имеет глубокую силу. День, в который мы вспоминаем ужасные потери, которые страна понесла из-за рабства и продолжает нести — то, что я давно назвал "первородным грехом Америки"», — провозгласил Байден.

«Черный день календаря»: Байден отпраздновал отмену рабства в США
Global Look Press / Andrew Harrer - Pool Via Cnp

Запоздалая реакция

Новоиспеченный праздник родился не на пустом месте. В стране уже существовал так называемый Juneteenth (словообразование от june и nineteenth — «июнь» и «девятнадцатое») – День Свободы или День Эмансипации. 19 июня 1865 года генерал армии северян Гордон Грэйнджер прибыл в Техас, чтобы донести до южан положения «прокламации об освобождении» Авраама Линкольна.

На родине ковбоев о документе знали, но на фоне гражданской войны в стране не очень-то торопились исполнять постановление президента. После визита Грэйнджера техасских рабов начали освобождать куда активнее.

С тех пор 19 июня американцы считают днем освобождения от рабства, хотя соответствующий указ Линкольн подписал еще в 1862 году (его позиция по вопросу рабовладения стала первопричиной войны между Севером и Югом).

Примечательно, что знаменитую 13-ю поправку к Конституции, которая запрещала принудительный труд в США, изначально ратифицировали далеко не все штаты. Один из самых рабовладельческих регионов страны — Миссисипи – к примеру, ратифицировал документ лишь в 2013 году.

«Черный день календаря»: Байден отпраздновал отмену рабства в США
pixabay.com / WikiImages

Праздник или выходной?

Вслед за Джо Байденом к трибуне подошла его помощница, вице-президент Камала Харрис. Первая темнокожая женщина, занимающая этот пост, с воодушевлением поддержала решение главы Белого дома и напомнила присутствующим об историческом прошлом главного здания в Вашингтоне.

«Мы собрались сегодня здесь, в доме, который построен порабощенными людьми, — посетовала Харрис. — И мы здесь, чтобы стать свидетелями того, как президент Джо Байден провозгласит 19 июня национальным праздником. Мы далеко зашли, и нам еще далеко идти, но сегодня день празднования».

Британцы из The Guardian, цитируя речь Байдена, пишут, что демократ возглавляет страну всего несколько месяцев, но его нынешнее решение войдет в число «величайших почестей» на посту президента. Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров призвал не спешить с такими выводами.

Решение Байдена имеет шанс стать «историческим» лишь при нескольких условиях. Во-первых, его должны единогласно поддержать все члены и сторонники республиканской партии, которые ранее не отличались сговорчивостью с оппонентами-демократами. Во-вторых, праздник должны «принять» сами американцы, иначе он рискует стать еще одним Днем Колумба.

«Этот праздник может приобрести конъюнктурно-политический оттенок. Речь о том, войдет ли он в дома американцев, как праздник, который действительно отмечают, который признают. Я неоднократно бывал в США и могу сказать, что, например, День Колумба – это просто выходной день. Это не такой праздник, который ждут и отмечают, хотя все Колумба знают. Праздник остается, но о личности Колумба в Америке сейчас как-то даже неполиткорректно говорить. Объединение семей, культур и идентичностей на разных уровнях - это очень важно», — объяснил американист.

«Черный день календаря»: Байден отпраздновал отмену рабства в США
pixabay.com /

Жители Соединенных Штатов пока не определились, как относиться к новому торжеству. Западные пользователи соцсети Twitter осудили Байдена за популистское решение о принятии Дня национальной независимости. Больше всех недовольства высказали, как ни странно, афроамериканцы. Главу Белого дома попросили перейти от слов к делу, а не задабривать цветное население праздниками.

«Хм. А как насчет того, чтобы сделать что-то, что действительно поможет? Как насчет этого? А?», — возмутился Girth Vader.

«Это никому не поможет. Репарации, повышение минимальной заработной платы, закон о правосудии для полиции — примите эти законы, и тогда вы сможете сказать, что действительно что-то сделали для темнокожего населения», — сообщил Marcus.

«Репарации! Репарации! Репарации!», — провозгласил Shaina M.

Никто из окружения экс-президента Дональда Трампа пока не высказался о новом национальном празднике в США. Республиканец известен тем, что открыто осуждал активистов движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) за беспорядки и сопротивление сотрудникам полиции. В 2020 году Трамп заявлял, что движение наносит вред прежде всего самим афроамериканцам.

#сша #байден #праздник
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