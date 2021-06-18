«Черный день календаря»: Байден отпраздновал отмену рабства в США

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В Соединенных Штатах стало на один праздник больше. Президент Джозеф Байден официально утвердил «День национальной независимости» (National Independence Day) и объявил его выходным для всех американцев.

В этом году праздник выпал на субботу, поэтому выходной перенесли на пятницу, 18 июня. Стоя перед конгрессменами в Белом доме, демократ произнес пламенную речь о тяжелой доле цветного населения США, оперируя тезисами из древних религиозных писаний.

«Это день, о смысле которого говорит нам псалом: "Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость" [псалтирь 29:6]. 19 июня знаменует собой как долгую, тяжелую ночь рабства и порабощения, так и обещание более светлого утра. Этот день, на мой взгляд, значит очень много и имеет глубокую силу. День, в который мы вспоминаем ужасные потери, которые страна понесла из-за рабства и продолжает нести — то, что я давно назвал "первородным грехом Америки"», — провозгласил Байден.

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Запоздалая реакция

Новоиспеченный праздник родился не на пустом месте. В стране уже существовал так называемый Juneteenth (словообразование от june и nineteenth — «июнь» и «девятнадцатое») – День Свободы или День Эмансипации. 19 июня 1865 года генерал армии северян Гордон Грэйнджер прибыл в Техас, чтобы донести до южан положения «прокламации об освобождении» Авраама Линкольна.

На родине ковбоев о документе знали, но на фоне гражданской войны в стране не очень-то торопились исполнять постановление президента. После визита Грэйнджера техасских рабов начали освобождать куда активнее.

С тех пор 19 июня американцы считают днем освобождения от рабства, хотя соответствующий указ Линкольн подписал еще в 1862 году (его позиция по вопросу рабовладения стала первопричиной войны между Севером и Югом).

Примечательно, что знаменитую 13-ю поправку к Конституции, которая запрещала принудительный труд в США, изначально ратифицировали далеко не все штаты. Один из самых рабовладельческих регионов страны — Миссисипи – к примеру, ратифицировал документ лишь в 2013 году.

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Праздник или выходной?

Вслед за Джо Байденом к трибуне подошла его помощница, вице-президент Камала Харрис. Первая темнокожая женщина, занимающая этот пост, с воодушевлением поддержала решение главы Белого дома и напомнила присутствующим об историческом прошлом главного здания в Вашингтоне.

«Мы собрались сегодня здесь, в доме, который построен порабощенными людьми, — посетовала Харрис. — И мы здесь, чтобы стать свидетелями того, как президент Джо Байден провозгласит 19 июня национальным праздником. Мы далеко зашли, и нам еще далеко идти, но сегодня день празднования».

Британцы из The Guardian, цитируя речь Байдена, пишут, что демократ возглавляет страну всего несколько месяцев, но его нынешнее решение войдет в число «величайших почестей» на посту президента. Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров призвал не спешить с такими выводами.

Решение Байдена имеет шанс стать «историческим» лишь при нескольких условиях. Во-первых, его должны единогласно поддержать все члены и сторонники республиканской партии, которые ранее не отличались сговорчивостью с оппонентами-демократами. Во-вторых, праздник должны «принять» сами американцы, иначе он рискует стать еще одним Днем Колумба.

«Этот праздник может приобрести конъюнктурно-политический оттенок. Речь о том, войдет ли он в дома американцев, как праздник, который действительно отмечают, который признают. Я неоднократно бывал в США и могу сказать, что, например, День Колумба – это просто выходной день. Это не такой праздник, который ждут и отмечают, хотя все Колумба знают. Праздник остается, но о личности Колумба в Америке сейчас как-то даже неполиткорректно говорить. Объединение семей, культур и идентичностей на разных уровнях - это очень важно», — объяснил американист.

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Жители Соединенных Штатов пока не определились, как относиться к новому торжеству. Западные пользователи соцсети Twitter осудили Байдена за популистское решение о принятии Дня национальной независимости. Больше всех недовольства высказали, как ни странно, афроамериканцы. Главу Белого дома попросили перейти от слов к делу, а не задабривать цветное население праздниками.

«Хм. А как насчет того, чтобы сделать что-то, что действительно поможет? Как насчет этого? А?», — возмутился Girth Vader.

hmmm ... how about you do something that ACTUALLY helps and #EndQualifiedImmunity ... how bout that? huh? pic.twitter.com/ZoTKm2MMK4 — Girth Vader (@biggirther) June 17, 2021

«Это никому не поможет. Репарации, повышение минимальной заработной платы, закон о правосудии для полиции — примите эти законы, и тогда вы сможете сказать, что действительно что-то сделали для темнокожего населения», — сообщил Marcus.

This doesn’t do anything to help anyone. Reparations, minimum wage increase, justice for policing act, pass these laws and then you can say you actually did something for the black community — Marcus (@CypherSky29) June 17, 2021

«Репарации! Репарации! Репарации!», — провозгласил Shaina M.

Reparations

Reparations

Reparations — Shaina M (@smac0905) June 17, 2021

Никто из окружения экс-президента Дональда Трампа пока не высказался о новом национальном празднике в США. Республиканец известен тем, что открыто осуждал активистов движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) за беспорядки и сопротивление сотрудникам полиции. В 2020 году Трамп заявлял, что движение наносит вред прежде всего самим афроамериканцам.