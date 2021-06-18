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Минздрав РФ объяснил, когда нужно проходить ревакцинацию после прививки "Спутником V"

Общество
/ Обновлено: 18 июня 2021 12:10 57

Минздрав РФ объяснил, когда нужно проходить ревакцинацию после прививки «Спутником V»
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ревакцинацию после прививки "Спутником V" нужно проходить ежегодно или раз в два года, объяснил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в 65 странах мирах. Ревакцинироваться этим же препаратом следует через год-два после прививки, его эффективность сохраняется, рассказал Гриднев.

Промышленное производство "Спутника V" на данный момент увеличилось, как и его поставки в регионы России. Всего в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19.

#минздрав #спутник #ревакцинация
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