Минздрав РФ объяснил, когда нужно проходить ревакцинацию после прививки «Спутником V»

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ревакцинацию после прививки "Спутником V" нужно проходить ежегодно или раз в два года, объяснил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в 65 странах мирах. Ревакцинироваться этим же препаратом следует через год-два после прививки, его эффективность сохраняется, рассказал Гриднев.

Промышленное производство "Спутника V" на данный момент увеличилось, как и его поставки в регионы России. Всего в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19.