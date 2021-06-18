Оговорка Байдена на саммите в Женеве рассмешила китайских читателей Sina

kremlin.ru / Администрация президента России

От жителей Китая не ускользнула ни одна оговорка президента США Джо Байдена, которую он допустил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Так, пользователи сети Sina Weibo прозвали главу Белого дома «биороботом», который обладает искусственным интеллектом, передает издание «ПолитРоссия».

Саммит России и США состоялся 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам переговоров, которые продолжались четыре часа, лидеры государств договорились вернуть своих послов Анатолия Антонова и Джона Салливана в Москву и Вашингтон, соответственно.

Что касается обмена заключенными, то стороны также могут найти «определенные компромиссы» — над этим сейчас активно работают МИД РФ и Госдепартамент США, заявил Владимир Путин на пресс-конференции.

kremlin.ru / Администрация президента России

В целом оба президента положительно оценили итоги встречи. Путин сообщил, что в ходе беседы не было враждебности или давления — диалог, напротив, был «конкретным и предметным». В свою очередь Байден назвал атмосферу «доброй и позитивной».

Однако выступление американского лидера перед журналистами после саммита не обошлось без курьезов. Так, Байден перепутал Владимира Путина со своим предшественником Дональдом Трампом, а затем уронил пиджак, который пришлось поднимать с пола.

«Я посмотрел фрагмент [трансляции] пресс-конференции Трам… Путина <…>», — вовремя поправил себя президент США.

Китайские читатели высмеяли оговорку американского лидера.

«На самом деле Байден — это новейший американский биоробот. Он еще не идеален и иногда говорит не так, как от него требуется», — прокомментировал встречу читатель из Китая.

«Байден — первый в истории человечества президент с искусственным интеллектом, но, к сожалению, оборудование всегда устаревает», — подтвердил второй.

«Байден назначил Трампа президентом России! Вот это да», — посмеялся еще один пользователь Sina.

Остальные всерьез обеспокоились здоровьем 78-летнего президента. Некоторые предпочли бы видеть на его месте Дональда Трампа, который был веселым, а не сонным лидером Америки.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп пожелал Байдену не засыпать на переговорах с Путиным. Во время предвыборной кампании (выборы президента США прошли в ноябре) Трамп неоднократно называл демократа «сонным Джо».