Теннисный комментатор Боровский скончался на 83-м году жизни

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Бывший теннисист, комментатор Борис Боровский умер в ночь на пятницу, 18 июня, в возрасте 82 лет.

Причина смерти спортсмена не уточняется. В прошлом Боровский был теннисистом, в 1956 году выиграл первую Спартакиаду народов СССР. Уже через два года его регулярно начали приглашать в советскую мужскую сборную по теннису, сообщает "Чемпионат.com".

С конца 50-х годов Боровский начал работать в спортивной журналистике. В 1998 году по его инициативе было организовано первое круглосуточное спортивное радио. С конца 90-х он стал регулярным комментатором спортивных соревнований по теннису на канале Eurosport.