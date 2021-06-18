Раскрыт ежедневный рацион сборной России на чемпионате Европы

Global Look Press / Igor Russak

Российские футболисты категорически воздерживаются от приема вредной и тяжелой пищи во время проведения крупных турниров, в том числе и чемпионата Европы.

Диетолог сборной при составлении меню ориентируется на личные особенности футболистов — рост, вес, а также процентное соотношение жира и мышц в организме. Специалист следит за тем, чтобы каждый член команды потреблял нужное количество белков, жиров и углеводов. Обычно игрокам достаточно 3-3,5 тысяч килокалорий в день, однако перед матчами этот показатель увеличивают до 5 тысяч.

На время крупных турниров футболисты полностью отказываются от фастфуда, газированных напитков, пищи, приготовленной во фритюре, и, конечно же алкоголя. Игроки придерживаются четырехразового сбалансированного питания. Завтрак может включать в себя геркулесовую кашу, вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок.

Обед чаще всего состоит из супа и мяса с овощами. Кроме того, футболистам разрешается есть фрукты или выпечку. В качестве перекуса у игроков сборной России кисломолочные продукты — йогурты и кефиры. Ужинают игроки небольшой порцией пасты, к которой прилагаются овощи.

Как отмечают аналитики из "СберМаркета", стоимость недельного набора продуктов для такого меню составляет 2,3 тысячи рублей. Чуть дороже обходится питание футболистов во время сборов и перед турнирами, когда тренировок и в целом физической активности становится больше. В период повышенного сжигания калорий в рацион сборной России входят орехи, оливковое масло, жареное мясо. Такое недельное питание в среднем уложиться в 3 тысячи 892 рубля.