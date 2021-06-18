Россия надеется на разрешение ситуации вокруг задержанной в Белоруссии Сапеги

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Российские власти надеются на урегулирование ситуации вокруг арестованной в Минске гражданки РФ Софии Сапеги. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства ранее открыл переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Одной из главных тем обсуждений стала судьба задержанной россиянки. В ходе встречи глава МИД республики проинформировал Лаврова о деталях инцидента и его развития, отметил министр.

Сапегу взяли под стражу после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Ее подозревают в разжигании социальной вражды.