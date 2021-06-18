Активы «крабового короля» на 3,5 миллиарда рублей арестованы

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Недвижимость в центре Владивостока, которая принадлежит бизнесмену Олегу Кану, сбежавшему из страны до возбуждения уголовного дела, находится под арестом. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«Следственным органом в исторической части Владивостока арестовано имущество, принадлежащее Олегу Кану. Под арест попали здания Большого и Малого ГУМа, 15 земельных участков, расположенных в центре Владивостока, офисные помещения, более 476 тысяч акций АО "Торговый дом Владивостокский ГУМ". Рыночная стоимость арестованных активов может составить более 3,5 миллиарда рублей», — сообщил изданию источник.

Напомним, Кан был основателем компаний «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс», которые занимались поставками живого краба в КНР. В конце 2019 года по нескольким федеральным каналам вышло расследование о незаконном вылове ракообразных на Дальнем Востоке. В СМИ бизнесмена прозвали «крабовым королем».