Slate: позиции Байдена слабнут из-за симпатии республиканцев к Путину

kremlin.ru / Администрация президента России

Американский журналист Уильям Сейлтан рассказал, что президент США Джо Байден продолжает терять свои политические позиции в глазах республиканцев, пишет Slate.

В своем мнении автор опирается на результаты опросов, которые в разное время проводили институт Гэллапа и Чикагский совет по глобальным вопросам. Например, в 2016 году большинство республиканцев враждебно относились к России, в то время как демократы были более благосклонны.

Однако уже в 2017 году мнение американцев кардинально изменилось в противоположную сторону и «слоны» стали выступать за сотрудничество с Москвой. Сегодня же только 4% республиканцев воспринимают РФ как «главную угрозу США», такого же мнения придерживаются 44% демократов.

«Многие республиканцы лично доверяют Путину или восхищаются им. <...> 25% республиканцев и сторонников республиканцев (по сравнению с 12% сторонников демократов) уверены, что он "в мировых делах поступает правильно"», — пишет Сейлтан.

Компании Morning Consult и YouGov также провели опрос, который выявил, что рейтинг популярности президента России у республиканцев выше, чем у главы США, отметил журналист.

Именно такое благосклонное отношение американцев к Путину ослабляет позицию Байдена внутри страны, а это значит, что глава Белого дома не сможет рассчитывать на поддержку республиканцев в вопросах давления на Москву, заключил Сейлтан.

Другой журналист Джо Конча заявил, что саммит Путина и Байдена прошел не в пользу последнего. Автор считает, что на встрече президент США показал всему миру свою слабость и неуклюжесть.