Сами с усами. Евросоюз призвали отказаться от российских нефти и газа

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель представил доклад, в котором расписал стратегию развития отношений ЕС с Россией. Документ получил говорящее название «Дистанцирование, давление, диалог». Об этом сообщает французское издание L'Opinion.

По словам журналистов, новый план Борреля не имеет принципиальных отличий от того, что был разработан его предшественницей Федерикой Могерини в 2016 году. Он предполагает призыв к выполнению Минских соглашений (несмотря на то, что это, в первую очередь, забота Украины), санкционную политику за нарушения международного права и «прямую поддержку российского гражданского общества».

«Мы все еще чрезвычайно сильно связаны друг с другом в энергетическом плане, но Россия находится не на той стороне углеродной истории. Очень велика вероятность того, что через 10-20 лет мы уменьшим нашу зависимость по газу и нефти», — процитировали в издании анонимного представителя Еврокомиссии.

Доклад был создан в преддверии европейского саммита, который состоится 24 и 25 июня в Брюсселе. По словам французских журналистов, скорее всего стратегия Борреля разочарует членов ЕС, поскольку не имеет конкретных предложений, которые страны запросили на майском съезде.

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Бывший глава комитета по экономическим и социальным вопросам Евросоюза француз Анри Малосс, изучив документ, обвинил его авторов в «отсутствии воображения».

«Вот уже десять лет мы находимся в состоянии реакции по отношению к России. Мы создаем ощущение исключительно враждебного отношения к России и тем самым лишь укрепляем авторитарную власть Путина», — сказал Малосс.

Между тем французский политолог Сириль Бре призвал руководство ЕС действовать по отношению к России с позиции силы. По его словам, РФ нуждается в европейских финансовых рынках, что можно использовать как рычаг давления.

«Европейцы могли бы дорого продать им [России] снятие санкций, например, в обмен на те или иные конкретные меры. Подобная стратегия не может быть раскрыта в официальном документе, но именно Жозепу Боррелю предстоит выстраивать коалиции государств для проведения подобного бартера», — считает политолог.

Журналисты, между тем, вспомнили «болезненную пощечину» Бореллю, которую он получил в ходе визита в Москву в феврале этого года от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Тогда российский дипломат жестко пресек попытки гостя из Брюсселя выдвигать условия и ставить ультиматумы. На родине представителя Евросоюза подвергли жесткой критике за нерешительность и «мягкотелость».