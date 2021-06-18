Гаспарян указал на лицемерие либералов из-за «Спутника V»

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Политолог, писатель и журналист Армен Гаспарян «подловил» либералов на лицемерии в своем новом видео на YouTube-канале.

«Так называемая либеральная оппозиция почти в полном составе привилась «Спутником». Да, тем самым, который они называли бурда, настойка из боярышника и так далее. Они все побежали и сделали прививку», — заявил Гаспарян.

Журналист подчеркнул, что это не его личные утверждения или домыслы. Гаспарян указал, что о вакцинации заявил «совестливейший человек нашей эпохи» писатель Виктор Шендерович, когда выступал в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

«Ну мы ж понимаем, да, что либералы не обманывают», — иронично добавил политолог.

Продолжая тему прививок и пандемии, Гаспарян возмутился безответственности москвичей. Писатель отметил, что в городе совершенно не соблюдают ни масочный режим, ни социальную дистанцию.

Последнее время в России, а особенно в Петербурге, Москве и Московской области, отмечается резкий рост заболеваний COVID-19. Местные власти принимают новые ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции.