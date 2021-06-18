Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков

Общество
/ Обновлено: 18 июня 2021 11:27 55

Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин использовал право вето и отклонил закон, в соответствии с которым журналисты несли бы ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Информация о решении главы государства содержится в электронной базе Госдумы. В "карточке" закона сообщается, что он отклонен. Также указывается, что документ был возвращен в нижнюю палату 15 июня, а на следующий день направлен Советом Думы в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если те дословно передают сообщения и материалы или их фрагменты, распространенные другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение.

#госдума #путин #сми
Глава МИД Украины Кулеба обвинил Запад в бездействии
Глава МИД Украины Кулеба обвинил Запад в бездействии
Ближнее зарубежье
12:45 | 18 июня
Макей: Белоруссия выстоит в условиях западных санкций
Макей: Белоруссия выстоит в условиях западных санкций
Политика
12:43 | 18 июня
Сами с усами. Евросоюз призвали отказаться от российских нефти и газа
Сами с усами. Евросоюз призвали отказаться от российских нефти и газа
Россия и мир
12:42 | 18 июня