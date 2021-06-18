Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков

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Президент РФ Владимир Путин использовал право вето и отклонил закон, в соответствии с которым журналисты несли бы ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Информация о решении главы государства содержится в электронной базе Госдумы. В "карточке" закона сообщается, что он отклонен. Также указывается, что документ был возвращен в нижнюю палату 15 июня, а на следующий день направлен Советом Думы в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если те дословно передают сообщения и материалы или их фрагменты, распространенные другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение.