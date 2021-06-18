Глава Союза армян России объявлен Азербайджаном в международный розыск

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Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, говорится в заявлении ведомства.

Разыскиваются также президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и глава Royalsys Engineering Давид Галустян. Согласно заявлению Генпрокуратуры, они в целях снабжения Вооруженных сил Армении оружием, боеприпасами и военной техникой нарушили требования Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договор об ограничении обычных вооружений в Европе.

В период с 2001 по 2021 год указанные лица якобы направляли оружие в Армению, откуда оно поступало на территорию Нагорного Карабаха. Генпрокуратура 28 апреля возбудила против Карапетяна, Галустяна и Абрамяна уголовные дела. Им была избрана мера пресечения в виде ареста.