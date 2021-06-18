Названа вероятная дата открытия авиасообщения между Россией и Турцией

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Власти России могут принять решение об открытии границ с Турцией уже в июле.

Оперштаб по борьбе с COVID-19 может принять такое решение в связи с тем, что российские курорты оказались перегруженными. Такое заявление сделал журнал Forbes со ссылкой на два источника.

"Более безопасным представляется открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", — сообщили источники.

Вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦ им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.