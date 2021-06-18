Лавров заявил об общих взглядах на сотрудничество у Москвы и Минска

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Москва и Минск имеют общие взгляды на продвижение по всем направлениям сотрудничества. Такой точки зрения придерживается министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Москве открывается совместная пресс-конференция с участием Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Глава российского внешнеполитического ведомства перед началом встречи отметил, что власти двух государств имеют общее видение на вопросы интеграции.

Макей ранее заявил о намерении обсудить с Лавровым подготовку совместной программы в сфере внешней политики на ближайшие годы.