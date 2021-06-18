Sohu: маневры РФ в Тихом океане стали «военным гарниром» ко встрече Путина и Байдена

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Проведя крупнейшие морские учения в Тихом океане, Россия послала жесткий сигнал Западу. Маневры не только продемонстрировали высокую боевую готовность российских военно-морских сил, но и тем самым предостерегли зарубежный флот от «круизов» вблизи территориальных вод страны. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Учения ВМФ РФ в центральной части Тихого океана стартовали 10 июня. Сообщается, что в маневрах участвует порядка 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 20 летательных аппаратов. Учебной операцией руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

На днях в Минобороны России заявили, что российские суда успешно отразили воздушную атаку условного противника и провели тренировки по противовоздушной обороне. Особое внимание уделялось противодействию беспилотникам оппонента.

mil.ru /

Как отметили аналитики, текущие маневры ВМФ РФ обратили на себя внимание всего мира, став фактически крупнейшими морскими учениями станы со времен распада СССР. С одной стороны, военные операции подтверждают, что российский флот интенсивно развивается, с другой — проверяют его боеготовность к дальним дистанциям, рассуждают эксперты Sohu.

«Недавно Соединенные Штаты внесли коррективы в свою морскую стратегию, чтобы усилить способность контролировать стратегические морские маршруты. Поэтому Россия постоянно перемещает свою морскую мощь с мелководья в океан, чтобы подготовиться к дальним сражениям», — констатировали китайские обозреватели.

Кроме того, продолжили в Sohu, тихоокеанские маневры — это предупреждение иностранным военным судам, которые периодически совершают «круизы» недалеко от берегов России. Тем самым Москва показывает, что готова противостоять неприятелю без помощи наземных баз.

«Мы наблюдаем новую эпоху соперничества между крупными державами. Важными направлениями этой борьбы являются превосходство в воздухе и на море», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Федеральное агентство новостей /

Китайские эксперты добавили, что Тихий океан, который попадает в зону влияния США, неспроста был выбран российскими военными для проведения маневров. Тем самым Москва хочет снизить накал страстей, исходящий от НАТО во главе с Вашингтоном.

«Основная цель крупномасштабных военных учений ВМФ России в этом регионе — продемонстрировать Западу боевые возможности российских кораблей и в то же время сигнализировать внешнему миру о том, что Россия вносит коррективы в свою морскую стратегию», — не сомневаются в Sohu.

Тихоокеанские учения также имеют косвенное отношение к прошедшему саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, являясь своего рода «военным гарниром» к «политическому блюду», полагают аналитики.

Global Look Press / Guo Chen / XinHua

«В военном отношении Россия ведет себя очень жестко. Кроме того, Соединенные Штаты разрушили некоторые важные договоры и механизмы сотрудничества с РФ в сфере контроля над вооружениями. Поэтому вряд ли стоит ждать, что партнерство двух стран полностью вытеснит противостояние», — прогнозируют в китайском издании.

Встреча Байдена и Путина прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве (Швейцария) и продлилась около четырех часов. О чем договорились лидеры двух стран, читайте в материале «Политики Сегодня».