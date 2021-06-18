Полузащитник сборной Дании Эриксен успешно перенес операцию на сердце

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Игроку сборной Дании Кристиану Эриксену, пережившему клиническую смерть во время матча Евро-2020, провели операцию по установке кардиостимулятора.

Кристиан Эриксен накануне успешно перенес операцию по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), сообщает Gazzetta dello Sport. Датские медики прислушались к мнению международных экспертов и решили сделать выбор в пользу хирургического вмешательства. Планируется, что в пятницу 29-летнего полузащитника, который пережил остановку сердца во время игры Евро-2020 против Финляндии, выпишут из больницы.

Эриксен о своем самочувствии после проведенной операции пока не рассказывал. Сборная Дании после двух туров занимает последнее место в турнирной таблице группы B Евро-2020.