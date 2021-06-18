Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Полузащитник сборной Дании Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Спорт
81

Полузащитник сборной Дании Эриксен успешно перенес операцию на сердце
Global Look Press / Gonzales Photo/Robert Hendelvia

Игроку сборной Дании Кристиану Эриксену, пережившему клиническую смерть во время матча Евро-2020, провели операцию по установке кардиостимулятора.

Кристиан Эриксен накануне успешно перенес операцию по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), сообщает Gazzetta dello Sport. Датские медики прислушались к мнению международных экспертов и решили сделать выбор в пользу хирургического вмешательства. Планируется, что в пятницу 29-летнего полузащитника, который пережил остановку сердца во время игры Евро-2020 против Финляндии, выпишут из больницы.

Эриксен о своем самочувствии после проведенной операции пока не рассказывал. Сборная Дании после двух туров занимает последнее место в турнирной таблице группы B Евро-2020.

#операция #дания #евро-2020 #Эриксен
Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков
Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейков
Общество
11:12 | 18 июня
Глава Союза армян России объявлен Азербайджаном в международный розыск
Глава Союза армян России объявлен Азербайджаном в международный розыск
Политика
11:10 | 18 июня
Названа вероятная дата открытия авиасообщения между Россией и Турцией
Названа вероятная дата открытия авиасообщения между Россией и Турцией
Общество
11:10 | 18 июня