Резнику изберут меру пресечения 18 июня

Невские Новости / Никита Нестеров

Октябрьский суд Санкт-Петербурга проведет заседание по избранию меры пресечения депутату Максиму Резнику .

Мероприятие назначено на 15:00. Ранее Резник стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, депутат купил для личного пользования запрещенные вещества.

Парламентарий оказался в центре скандала в марте 2021 года, когда сотрудники полиции во время обхода домов застали его у квартиры, где производились наркотики. Тогда Резник стал свидетелем по делу.