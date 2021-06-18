Ролик со «страданиями» Зеленского от встречи Путина и Байдена произвел фурор в Сети

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Украинский политик Анатолий Шарий поделился юмористическим видео о "реакции" президента Украины Владимира Зеленского на саммит Россия — США. Ролик опубликован в Сети.

Автор совместил кадры со встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена и фрагмент сериала "Слуга народа", в котором играет Зеленский. По сюжету украинский лидер убегает в лес, где выражает "страдания" под песню группы "Тату" "Зачем я?". Ролик произвел фурор — интернет-пользователи поблагодарили создателя за возможность посмеяться.

"Улыбнуло. Так бы смотрела и смотрела!" — отметила одна из зрительниц.

"Я уже не могу смеяться, шедевр!" — написал другой юзер.

Саммит Россия — Соединенные Штаты прошел в Женеве 16 июня. В рамках мероприятия состоялась первая очная беседа Путина и Байдена с момента прихода американского лидера к власти.

Байден ранее отказался встречаться с Зеленским до переговоров с Путиным, передает сайт 360tv.ru.