Власти Москвы объяснили, как получить QR-код для доступа в COVID-free рестораны

pixabay.com /

QR-код для доступа в "свободные" от коронавируса рестораны Москвы можно получить в приложении "Госуслуги Стопкоронавирус", следует из указа местных властей.

С предложением открыть COVID-free рестораны выступили представители бизнес-сообщества российской столицы. Власти приняли решение запустить такой эксперимент с 19 июня. Для COVID-free ресторанов отменяется ограничение на работу ночью. Дети смогут посещать такие заведения вместе со взрослыми. Лицам до 18 лет прививку от коронавируса не делают.