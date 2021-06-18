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Власти Москвы объяснили, как получить QR-код для доступа в COVID-free рестораны

Общество
/ Обновлено: 18 июня 2021 10:44 84

Власти Москвы объяснили, как получить QR-код для доступа в COVID-free рестораны
pixabay.com /

QR-код для доступа в "свободные" от коронавируса рестораны Москвы можно получить в приложении "Госуслуги Стопкоронавирус", следует из указа местных властей.

С предложением открыть COVID-free рестораны выступили представители бизнес-сообщества российской столицы. Власти приняли решение запустить такой эксперимент с 19 июня. Для COVID-free ресторанов отменяется ограничение на работу ночью. Дети смогут посещать такие заведения вместе со взрослыми. Лицам до 18 лет прививку от коронавируса не делают.

#москва #рестораны #коронавирус
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