«Пушкаш Арена» в Будапеште может принять финал Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал континентального первенства в Будапешт.

Руководство УЕФА допускает возможность переноса финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Об этом сообщили журналисты The Times. Согласно данным источника, решение о переносе финального матча континентального первенства будет принято, если Лондон не предоставит гарантий большей заполняемости стадиона "Уэмбли" болельщиками.

"Пушкаш Арена" в Будапеште является единственной на Евро-2020, принимающей максимальное количество зрителей. Финал Евро-2020 должен пройти 11 июля. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.