Кравчук заявил, что Украине насильно навязали Крым в 1954 году

facebook.com / Леонід Кравчук

Украина в 1954 году не хотела принимать «подарок» в виде Крымского полуострова из-за больших финансовых расходов на него. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

«Речь о расходах на строительство канала, дорог, общественного транспорта, в целом инфраструктуры… это колоссальные деньги. Кроме того, ежегодно принималось решение об обеспечении Крыма продуктами, потому что туристов было много», — объяснил политик.

Кравчук подчеркнул, что Украина была категорически против принятия Крыма, но Политбюро ЦК КПСС приняло «закрытое» решение о передаче полуострова.

«Было поручение Верховному Совету РФ и ВС Украины принять соответствующее решение», — добавил экс-президент Украины.

Он также опроверг версию того, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «подарил» Крым Украине. Кравчук призвал не верить мифам, а читать «реальные документы».

В феврале 1954 года РСФСР передала Крымскую область Украинской ССР. Спустя 60 лет Крым по итогам народного референдума вернулся в состав России. Сегодня Украина устроила водную блокаду полуострова и ищет пути «возвращения» Крыма.