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Калужского губернатора госпитализировали с COVID-19

Политика
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Калужского губернатора госпитализировали с COVID-19
wikipedia.org / premier.gov.ru / CC BY 4.0

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что попал в больницу с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции.

Шапша рассказал о своем состоянии на странице в социальной сети Instagram. Он подчеркнул, что переносит заболевание в легкой форме, потому что ранее сделал прививку, передает сайт 360tv.ru.

"Нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку", — произнес губернатор.

Он также обратился ко всем жителям региона с просьбой не откладывать решение о вакцинации, чтобы сберечь себя от болезни.

#больница #калуга #коронавирус #шапша
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