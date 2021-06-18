Калужского губернатора госпитализировали с COVID-19

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Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что попал в больницу с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции.

Шапша рассказал о своем состоянии на странице в социальной сети Instagram. Он подчеркнул, что переносит заболевание в легкой форме, потому что ранее сделал прививку, передает сайт 360tv.ru.

"Нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку", — произнес губернатор.

Он также обратился ко всем жителям региона с просьбой не откладывать решение о вакцинации, чтобы сберечь себя от болезни.