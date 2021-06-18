Минобороны России разрабатывает жевательную резинку от COVID-19

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Министерство обороны РФ разрабатывает лекарство против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки.

Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что в 48 Центральном научно-исследовательском институте работают над мукозальной вакциной против SARS-CoV-2 в виде пастилы. После испытаний лекарство будут включать в различные механизмы профилактики коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Слухи о негативном влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивную систему являются обычной спекуляцией. Таким мнением поделился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает сайт 360tv.ru.