Взрыв на трубопроводе в Луганске оставил без газа около 40 объектов

inforeactor.ru / Валерия Юшина

Газопровод, проходящих возле парка имени 1 Мая, взорвался в Луганске. В результате без голубого топлива остались 40 городских объектов.

Как сообщает Луганский информцентр со ссылкой на "Луганскгаз", инцидент произошел в ночь на 18 июня. После взрыва произошло сильное возгорание, вследствие чего от газоснабжения были отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

Ближе к утру пожар удалось ликвидировать. После этого специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. О пострадавших не сообщается.