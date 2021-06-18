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Взрыв на трубопроводе в Луганске оставил без газа около 40 объектов

Происшествия
/ Обновлено: 18 июня 2021 09:43 85

Взрыв на трубопроводе в Луганске оставил без газа около 40 объектов
inforeactor.ru / Валерия Юшина

Газопровод, проходящих возле парка имени 1 Мая, взорвался в Луганске. В результате без голубого топлива остались 40 городских объектов.

Как сообщает Луганский информцентр со ссылкой на "Луганскгаз", инцидент произошел в ночь на 18 июня. После взрыва произошло сильное возгорание, вследствие чего от газоснабжения были отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

Ближе к утру пожар удалось ликвидировать. После этого специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. О пострадавших не сообщается.

#взрыв #лнр #луганск
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