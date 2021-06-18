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Россия призвала ООН обсудить нарушение Минских соглашений в Донбассе

Политика
/ Обновлено: 18 июня 2021 09:31 94

Россия призвала ООН обсудить нарушение Минских соглашений в Донбассе
wikipedia.org / Patrick Gruban - originally posted to Flickr as UN Security Council / CC BY-SA 2.0

Россия предложила Совбезу ООН обсудить нападение украинских диверсантов на ополченцев в Луганске. Это является нарушением Минских соглашений, заявили в постпредстве РФ при союзе.

Нападение диверсантов в Донбассе бессмысленно и жестоко, подчеркнули дипломаты. Кроме того, это является нарушением Минских соглашений. В июле 2020 года были введены меры по усилению прекращения огня, согласно которым была запрещена разведывательно-диверсионная деятельность.

Диверсанты 11 июня устроили провокацию в ЛНР. Погибли пять сотрудников народной милиции, пояснили в комментарии постпредства.

Российские дипломаты уточнили, что с апреля американские специалисты осуществляют подготовку снайперов на Украине.

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