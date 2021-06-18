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Компания "Конкорд" сообщила об обращении Пригожина в OFAC

Общество
/ Обновлено: 18 июня 2021 09:30 85

Компания "Конкорд" сообщила об обращении Пригожина в OFAC
ТАСС / Михаил Метцель

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин написал заявление в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с требованием о снятии с него санкций.

Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", в нем Пригожин просит предоставить материалы административного дела, которое стало причиной введения санкций.

Компания "Конкорд" сообщила об обращении Пригожина в OFAC
vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

В своем обращении бизнесмен заявил о необоснованности рестрикций, а также превышении полномочий американской стороной, которая посягает на права человека и способствует нарушению конституционных принципов. Заявитель попросил в кратчайшие сроки ознакомится с текстом обращения и принять соответствующие меры.

#пригожин #минюст сша #конкорд #ofac
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