Компания "Конкорд" сообщила об обращении Пригожина в OFAC

ТАСС / Михаил Метцель

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин написал заявление в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с требованием о снятии с него санкций.

Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", в нем Пригожин просит предоставить материалы административного дела, которое стало причиной введения санкций.

vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

В своем обращении бизнесмен заявил о необоснованности рестрикций, а также превышении полномочий американской стороной, которая посягает на права человека и способствует нарушению конституционных принципов. Заявитель попросил в кратчайшие сроки ознакомится с текстом обращения и принять соответствующие меры.