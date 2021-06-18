Fox News осудил Пелоси за противоречивые суждения о недоношенных детях

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Противоречивые суждения спикера американского конгресса Нэнси Пелоси вызвали осуждение у американских журналистов Fox News. Это произошло из-за вопроса о недоношенных детях.

Журналист Морган Филлипс спросила у политика, считает ли она недоношенных детей людьми. Ответ Пелоси показался прессе странным, и некоторые предположили, что политик попыталась "съехать" с темы.

"За последние шесть я родила пятерых детей. Я думаю, что у меня есть определенная позиция по этому вопросу относительно уважения права женщины на выбор, делать им аборт, или же нет", — сказала Пелоси.

Таким ответом американская чиновница намекнула, что каждая женщина может сделать аборт, если есть вероятность родить недоношенного ребенка. При этом совсем недавно Пелоси поддержала католическую церковь, для которой аборт — страшный грех.