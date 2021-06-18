Гинцбург отказался видоизменять «Спутник V» из-за индийского штамма

Global Look Press / Luis Lima Jr Source/ Keystone Press Agency

Адаптация вакцины от коронавируса "Спутник V" является нецелесообразной. Для борьбы с COVID-19 необходимо держать высокий титр антител, а при их снижении — прививаться повторно.

Российская вакцина "Спутник V" эффективна и при индийском штамме коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что на создание нового препарата уйдет слишком много времени, за которое могут появиться новые мутации, передают "Известия".

"Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры", — отметил Гинцбург.

Он назвал неблагодарным делом создание вакцин под каждый новый штамм коронавируса. На регуляторику препарата у центра Гамалеи может уйти от трех до четырех месяцев.