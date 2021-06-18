Мошенники начали наживаться на арендаторах электросамокатов в России

pixabay.com /

Предложения о продаже взломанных аккаунтов и способов пользоваться электросамокатами "бесплатно и легально" начали появляться в Сети. Эти объявления носят мошеннический характер.

Пользователям интернета за определенную сумму предлагают лайфхаки, как пользоваться транспортным средством весь день всего за 250 рублей. Некоторые мошенники пытаются продать способы взлома самоката и отключения ограничителя скорости, рассказали в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone, передает РИА Новости.

"Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами", — заявили в компании.

Аферисты начали "прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов". Специалисты также отметили, что покупатель одного из лайфхаков автоматически становится соучастником и может понести наказание.