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Ученые Роскосмоса отвергли одну из версий утечки воздуха на МКС

Наука
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Ученые Роскосмоса отвергли одну из версий утечки воздуха на МКС
spaceflight.nasa.gov / Общественное достояние

Специалисты Роскосмоса изучают причину образования трещин в модуле "Звезда" на МКС. Версию усталости металла исключили, рассказал советник гендиректора корпорации Сергей Крикалев.

Конкретного результата поиска причины пока дать не могут. Версию усталости металла, которая могла привести к трещинам в модуле "Звезда", не подтвердили, заявил Крикалев на Международной конференции по исследованию космоса GLEX—2021.

"Они не могут сказать, из-за чего образовались трещины, но они могут сказать, что не из-за усталости", — цитирует РИА Новости.

Корпус, в котором были найдены трещины, израсходован на 40-50%. Причин их появления могут быть десятки. Среди них Крикалев называет попадание микрометеорита, механическое повреждение изнутри или неправильную технологию сварки.

#роскосмос #утечка #мкс
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