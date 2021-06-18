Ученые Роскосмоса отвергли одну из версий утечки воздуха на МКС

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Специалисты Роскосмоса изучают причину образования трещин в модуле "Звезда" на МКС. Версию усталости металла исключили, рассказал советник гендиректора корпорации Сергей Крикалев.

Конкретного результата поиска причины пока дать не могут. Версию усталости металла, которая могла привести к трещинам в модуле "Звезда", не подтвердили, заявил Крикалев на Международной конференции по исследованию космоса GLEX—2021.

"Они не могут сказать, из-за чего образовались трещины, но они могут сказать, что не из-за усталости", — цитирует РИА Новости.

Корпус, в котором были найдены трещины, израсходован на 40-50%. Причин их появления могут быть десятки. Среди них Крикалев называет попадание микрометеорита, механическое повреждение изнутри или неправильную технологию сварки.