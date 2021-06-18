Авиация и корабли ТОФ отразили воздушную атаку условного врага

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Корабли ТОФ и авиация провели учения в Тихом океане по отработке задач по отражению воздушной атаки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Минобороны проверяли надежность противовоздушной обороны кораблей с помощью самолетов и вертолетов. Расчеты ПВО улучшили навыки по отражению атак "врага". Больше всего внимания уделили противодействию беспилотным аппаратам.

Боевые корабли отработали поиск подлодок условного противника. Для этого применялись штатные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ фрегата "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев" и трех корветов ТОФ. Учения начались 10 июня в Тихом океане. Руководит ими адмирал Сергей Авакянц, подчеркнули в военном ведомстве.