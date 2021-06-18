Около 50 иностранных самолетов вели разведку вдоль границ РФ в течение недели

Global Look Press / Yin Dongxun / Xinhua

Радиолокационные станции России (РЛС) за эту неделю обнаружили 54 летательных аппарата иностранных государств, которые занимались разведкой вблизи границ РФ.

Минобороны России привело уточненные данные, согласно которым 49 самолетов-разведчиков и пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были зафиксированы у российских границ. Все передвижения тщательно отслеживали радиолокационные системы, заявили в оборонном ведомстве.

Территориальных границ Российской Федерации при этом нарушено не было. Об этом пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на Минобороны РФ.