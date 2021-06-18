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Минтруд РФ перечислил регионы-лидеры по числу работников на "удаленке"

Общество
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Минтруд РФ перечислил регионы-лидеры по числу работников на «удаленке»
pixabay.com /

Удаленный режим работы больше всего распространен в пяти российских регионах. В их числе Москве, Санкт-Петербурге, сообщили в Минтруде.

В число регионов-лидеров по удаленному режиму работы вошли три области – Московская, Свердловская и Новосибирская. К 14 июня численность работников на "дистанционке" составила около трех млн человек. Этот показатель оказался меньше, чем в этот же период в 2020 году. Тогда он составлял шесть млн человек, передают "Известия".

Удаленный режим работы поддержали в Федерации независимых профсоюзов. К этому формату будут относиться нормально, если он не повлияет на заработную плату работников, отметил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

#рейтинг #минтруд #удаленная работа
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