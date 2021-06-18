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Минобороны РФ создаст отечественные смартфоны для военных и их семей

Армия
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Минобороны РФ создаст отечественные смартфоны для военных и их семей
pixabay.com/PD /

Смартфоны отечественного производства разработают для военных и членов их семей. Создавать девайсы будет Минобороны РФ на базе технополиса "Эра".

В мобильных устройствах появятся приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей. Смартфоны будут работать в разных режимах и должны обеспечить безопасную связь, отметил замруководителя Департамента информационных систем МО РФ генерал-майор Александр Осадчук в беседе с ТАСС.

В технополисе "Эра" уже оценили проект "Кварц" по созданию экосистемы в смартфонах для военных, с помощью которой будут решаться повседневные задачи, добавил в ходе международной выставки "Связь-2021" Александр Осадчук.

#минобороны #разработка #смартфон
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