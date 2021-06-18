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Правовед Пшеничникова назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в России

Общество
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Правовед Пшеничникова назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в России
pixabay.com /

Невыгоднее всего ходить в отпуск в месяцы с большим числом праздников. Об этом заявила преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

Январь и май считаются самыми неблагоприятными для отпуска. "Финансово невыгодно" отправляться отдыхать и в февраль, так как этот месяц самый короткий. Не стоит идти в отпуск и прямо перед увольнением, передает "Прайм".

"Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника, и рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняется", — пояснила правовед.

Время нахождения сотрудника в отпуске в таком случае не идет ему в стаж. Единственное преимущество — освобождение от обязательной отработки 14 дней перед увольнением.

#отпуск #месяцы #наталия пшеничникова
Правовед Пшеничникова назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в России
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