Офис Зеленского определил значение саммита в Женеве для Киева

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Украине не стоит ждать каких-либо негативных совместных действий со стороны России и США. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.

Это подтвердили итоги саммита в Женеве, где встретились президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Главы двух государств поднимали вопрос Украины. Хозяин Белого дома согласился, что конфликт в Донбассе должен решаться согласно Минским соглашениям.

"Для Украины те публичные сигналы, которые мы видели, и не только публичные стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе. Второе — это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины… Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет", — заявил Сибига в эфире телеканала "1+1".

Встреча российской и американских делегаций прошла на вилле Ла Гранж в Женеве. Тема членства Украины в НАТО во время саммита затрагивалась "мазком", отметил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.