Президент Швейцарии Пармелен оценил прямолинейность Путина

kremlin.ru / Администрация президента России

Лидер швейцарского государства Ги Пармелен оценил одно из главных качеств президента России Владимира Путина. Он подчеркнул прямолинейность своего коллеги.

Владимиру Путину удается достаточно прямо и быстро выражать свои мысли. Он умеет слушать, обмениваться мнением по любым вопросам, не нарушая при этом приятную атмосферу, подчеркнул Пармелен. Президент России умеет практически сразу переходить к главной сути деловой встречи.

Пармелен также отметил, что переговоры, которые состоялись между Путиным и лидером США Джо Байденом в Женеве 16 июня, прошли в достаточно неплохой обстановке. Именно в рамках российско-американского саммита президент Швейцарии и встретился с российским лидером.