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Торговля стала самой востребованной сферой подработки в период пандемии в РФ

Общество
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Торговля стала самой востребованной сферой подработки в период пандемии в РФ
vk.com / Республика Карелия

Более 20% опрошенных россиян были вынуждены найти дополнительный источник заработка в период пандемии COVID-19. Соответствующее исследование провели сервисы "Авито" и GigAnt.

Участие в опросе приняли десять тысяч человек старше 18 лет. Из них 40% имеют подработку, которую совмещают с основной деятельностью, передает РИА Новости.

"Самые популярные сферы для подработки — это торговля (неполная занятость в качестве продавца, кассира, на складе и тому подобное — 12%) и маркетинг (копирайтинг, SMM и тому подобное — 13%)", — говорится в исследовании.

Подработка мужчин чаще всего связана с транспортом, охраной, IT и курьерскими службами. Женщины находят дополнительный заработок в областях маркетинга, торговли, административно-управленческих позициях, онлайн-поддержке и бьюти-сфере.

#подработка #пандемия #сферы
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