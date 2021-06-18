Бронемашины «Тайфун» начнут поступать на вооружение ВДВ РФ в июле

mil.ru / Минобороны РФ

Серийные поставки бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнут поставлять в Воздушно-десантные войска РФ уже в июле. Об этом сообщил главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.

Бронемашины завершили государственные испытания. Технике присвоили литеру "01", позволяющую начать серийное производство. Выпускать их будет "Ремдизель". В ВДВ будут поставляться "Тайфуны" различных классов и разной колесной формулы.

"В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин", — заявил Зарахович.

Бронемашины "Тайфун-ВДВ" создаются с учетом требований и пожеланий воздушно-десантных войск. Поставки подобной техники способны увеличить ударный потенциал десантно-штурмовых подразделений.