Украинских экспертов обнадежила полугодовая передышка, о которой сказал Байден

Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

Американцы, как выяснилось по итогам прошедшей в Женеве встречи президентов США и России, не стремятся стать участниками нормандского переговорного формата, а также не собираются наделять Украину статусом особого партнера вне НАТО.

Такие выводы в беседе с информационным порталом «ПолитНавигатор» озвучил киевский эксперт-международник, сотрудник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

По словам эксперта, президент США Джо Байден по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, видимо, сделал окончательный вывод о том, какую позицию по вопросам, связанным с Украиной, занимает Россия. На встрече Путина и Байдена, как стало ясно из итоговых пресс-конференций, тема стремления Украины в НАТО была затронута вскользь, а также лидеры коротко обменялись мнениями о безальтернативности Минских соглашений.

«Можно однозначно сказать, что США не стремятся присоединиться к Нормандскому формату. Если бы такое активное стремление было, то было бы логично ожидать, что вопрос об этом будет затронут на встрече. То, что Байден не стал поднимать вопрос о присоединении США к Нормандскому формату, говорит о том, что США не рассматривают этот вариант как целесообразный для себя», — подчеркнул Воля.

Также эксперт добавил, что еще одним результатом женевского саммита стало заключенное между Россией и США неформальное полугодовое «перемирие». То есть до наступления 2022 года Москва и Вашингтон не будут позволять себе никаких резких движений в адрес друг друга.

politexpert.net / Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Интересно вспомнить в этой связи, что поездка украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон запланирована на конец июля. Это значит, что акцент его встречи с Джо Байденом будет смещен на экономику и экономические реформы, предполагает Воля.

«Конечно, США могут также согласиться несколько увеличить военную помощь Украине. Но до тех пор, пока длится вот это условное перемирие США и России по итогам прошедшего 16 июля саммита, Украина не получит согласие на статус особого стратегического партнера США вне НАТО. Очевидно, этот вопрос откладывается как минимум на несколько месяцев», — заключил эксперт.

В то же время коллега Владимира Воли Всеволод Степанюк заявил в интервью «ПолитНавигатору», что встреча на высшем уровне в Женеве продемонстрировала стремление американской администрации к нормализации отношений с Москвой.

Посыл Джо Байдена о том, что главным врагом США является Китай, по мнению Степанюка, не соответствует действительности, но Америка хочет, чтобы Россия поверила в это.

«В том, что касается Украины, Путиным было заявлено, и Байден не опроверг это, что основой является выполнение Минских соглашений, которые были закреплены голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН, за которую голосовали, в том числе и США. Эта резолюция обязательна к выполнению странами-членами ООН, — напомнил украинский политолог. — Естественно, что никакого другого обсуждения вопросов по Украине, кроме как в русле Минских соглашений, на встрече быть не могло»

Вопрос, по словам Степанюка, заключается в том, действительно ли Вашингтон и Лондон хотят, чтобы Киев выполнял Минские соглашения. Ведь американский президент не просто так отвел «на сверку часов» целых полгода.

«За эти полгода может случиться много чего интересного, и не только в мире, но и в Украине. Будем смотреть, к чему это приведет. Но и США, и Россия понимают, что выполнению Минских соглашений альтернативы нет», — заключил Степанюк.

kremlin.ru / Администрация президента России

Напомним, ранее представитель администрации США заявил журналистам в Женеве, что итоги прошедшего 16 июня российско-американского саммита будут озвучены представителям Евросоюза, НАТО, Японии и Украины. С этой целью в Брюссель прибудут заместитель главы Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд и Эрик Грин, занимающий должность директора по РФ и Центральной Азии в Совете по нацбезопасности при Белом доме.