Кедми рассказал о том, зачем Байдену было нужно турне по Европе

Global Look Press / Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

Июньская поездка президента США Джо Байдена по Европе, в ходе которой глава Белого дома провел встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Великобритании Елизаветой II, принял участие в саммите НАТО и встрече лидеров G7, а также встретился с президентом РФ, была нужна лишь для поиска союзников.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, слова которого приводит телеканал «Царьград».

По словам Кедми, для Соединенных Штатов является привычным делом играть в составе союза, который они же и возглавляют, но в последнее время союзников у Вашингтона не осталось. Поэтому американцы решили воспользоваться проверенным способом и напомнить странам-членам НАТО, что они по-прежнему нужны.

«С НАТО же просто. Говорим — "к ноге!". Они к ноге. Говорим — "лежать!". Они лежат. Стоять? Стоят… Дрессированные же, — объясняет эксперт. — А для НАТО это спасательный круг. И поэтому НАТО вдруг сказало: "А мы с вами против Китая!"».

Вот только не понятно, какие проблемы у стран, входящих в Североатлантический военный блок могут быть с Китаем. Например, какие проблемы с Китаем могут быть у Португалии? Да и англичанам, у которых уже забрали Гонконг, следовало бы заткнуться, советует Кедми.

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«Но они тем самым, чтобы доказать свою нужность — НАТО еще не вмерло, еще не сдохло, сказали: да, мы с вами», — подчеркивает политолог.

Таким образом, по его словам, одной из целей европейского турне Байдена являлась реанимация НАТО, так как Альянсу предстоит встать «на защиту рыночной демократии».

Кроме того, эта поездка была предназначена для того, чтобы продемонстрировать, что США по-прежнему находятся на позиции мирового гегемона и сам Байден готов стать «президентом мира».

Однако, заключил эксперт, эти цели американского лидера едва ли были достигнуты, учитывая слабую дипломатическую политику Штатов.