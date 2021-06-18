Сатановский рассказал, в чем разница между президентами Путиным и Байденом

Global Look Press / Guo Chen / XinHua

Пока в Женеве проходили переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, республиканцы в американском Конгрессе подняли вопрос о введении против РФ нового пакета санкций, отменить которые, в случае их принятия, президент уже не сможет.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, который обратил внимание на то, что, хотя Владимир Путин и Джо Байден и занимают одинаковые должности, функционал у них совершенно разный.

«Президент Соединенных Штатов и президент России — это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы», — пишет эксперт.

Это отличие, по его словам, накладывает отпечаток и не то, как ведут себя сами президенты, и на их окружение, и на реакции этого окружения на происходящее. В частности, то, как реагирует политический Вашингтон на изменение российско-американских отношений, сильно отличается от того, как это воспринимается в Москве.

И совершенно невозможно представить себе, подчеркивает Сатановский, чтобы кто-либо в российском политическом истеблишменте начал совать палки в колеса главе государства во время его встречи с американским коллегой.

«Его можно любить или не любить, критиковать или фанатеть от него, уважать или подкалывать, сделав это основной частью своей биографии, как некоторые из знакомых автора, но открыто гадить в момент переговоров на высшем уровне?! Нема дурних, как говорят в таких случаях у наших украинских соседей, — уверен политолог. — В том числе потому, что это будет явным, открытым и показательным актом предательства страны и без последствий не останется».

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А в США, несмотря на все разговоры о том, как важна стратегическая стабильность в российско-американских отношениях, прямо в то время, когда президент Байден вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, республиканцы подняли в Конгрессе вопрос о вводе новых санкций против Москвы, на этот раз из-за биологического и химического оружия, сообщает Сатановский.

«Что выглядит как бред сумасшедшего, но вовсе не является таковым. Поскольку причина ввода американских санкций совершенно не имеет значения. Главное, что когда их вводят (а вводят их непременно), отменить их нереально. При этом президент Америки ни при чем: Конгресс ему не подчиняется, тем более, ему не подчиняются республиканцы», — напоминает эксперт.

И вся эта ситуация, по его словам, является хорошим примером внешнеполитического шулерства, которым, впрочем, является вся американская политика, заключил Сатановский.