Президент РФ подписал указ о назначении выборов в ГД 19 сентября

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Проведение выборов в Госдуму восьмого созыва состоится 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Указ вступает в силу с момента его официального обнародования. Одновременно с избирательной кампанией в Государственную думу в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы <…> нового созыва на 19 сентября 2021 года", — следует из документа.

Российский лидер еще не заявлял о своем решении возглавить список фракции "Единая Россия" на будущих выборах в нижнюю палату парламента. С таким заявлением ранее выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.