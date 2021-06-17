Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Юристы из Фонда борьбы с репрессиями приступили к изучению дела об убийстве полицией 21-летнего экоактивиста Реми Фресса, жившего в муниципалитете Лиль-Сюр-Тарна на юге Франции.

Молодой человек погиб из-за агрессивных действий полиции во время участия в акции протеста против строительства плотины Сивенс на юге Франции. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда борьбы с репрессиями.

Активист был убит взрывом светошумовой гранаты 26 октября 2014 года, которую запустил во время столкновения с демонстрантами один из правоохранителей. По информации жандармерии, Фресс находился возле протестующих, которые метали в силовиков камнями и коктейлями Молотова, передает Федеральное агентство новостей.

Убийца молодого экоактивиста до сих пор на свободе, так как его родные не могут добиться справедливости. Правозащитники российского ФБР, созданного при содействии предпринимателя Евгения Пригожина, окажут семье Фресса информационную и юридическую помощь. На данный момент фонд запросил объяснения обстоятельств происшествия у министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти и премьер-министра Жана Кастексу.