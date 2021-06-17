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МИД РФ: работа над международным признанием "Спутник V" ведется

Общество
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МИД РФ: работа над международным признанием «Спутник V» ведется
sputnikvaccine.com / Sputnik V

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах. Работа над ее международным признанием ведется, сообщили в МИД РФ.

Про международное признание препарата рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она сообщила об этом в интервью RTVI.

"Над этим работают... А как же, безусловно", — подчеркнула дипломат.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Ее эффективность и безопасность были доказаны в ходе проведенных испытаний.

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