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Де Брейне помог сборной Бельгии одержать победу над датчанами в матче Евро-2020

Спорт
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Де Брейне помог сборной Бельгии одержать победу над датчанами в матче Евро-2020
Global Look Press / Panoramic

Сборная Бельгии обыграла Данию во втором туре группового этапа Евро-2020 и оформила себе путевку в плей-офф турнира.

Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен" и завершилась со счетом 2:1. В составе бельгийцев голами отметились Торган Азар и залечивший травму Кевин де Брейне. Он же стал автором голевой передачи. За датчан гол забил Юссуф Поульсен.

Бельгия набрала максимальное количество очков по итогам двух туров и занимает первое место в группе B. В следующем матче бельгийцы сыграют с финнами, а датчане со сборной России.

#бельгия #дания #евро 2020
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