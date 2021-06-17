Де Брейне помог сборной Бельгии одержать победу над датчанами в матче Евро-2020

Global Look Press / Panoramic

Сборная Бельгии обыграла Данию во втором туре группового этапа Евро-2020 и оформила себе путевку в плей-офф турнира.

Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен" и завершилась со счетом 2:1. В составе бельгийцев голами отметились Торган Азар и залечивший травму Кевин де Брейне. Он же стал автором голевой передачи. За датчан гол забил Юссуф Поульсен.

Бельгия набрала максимальное количество очков по итогам двух туров и занимает первое место в группе B. В следующем матче бельгийцы сыграют с финнами, а датчане со сборной России.